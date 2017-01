Fijnstofconcentratie in Vlaanderen weer gedaald tot normaal niveau

Door: redactie

20/01/17 - 12u36 Bron: Belga

© photo_news.

De fijnstofconcentraties (PM 10) in Vlaanderen zijn weer gedaald tot onder de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) vandaag. Woensdag en donderdag werden in ons land verhoogde fijnstofconcentraties gemeten.