Opnieuw hoge concentraties fijn stof in de lucht

Door: redactie

19/01/17 - 11u38

Deze kaart toont de concentraties van fijn stof in Vlaanderen. © irceline.be.

Voor de tweede dag op rij worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties bedroegen vanmorgen 54 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen, 43 in Brussel en 32 in Wallonië. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking.