De Lijn: "We hadden burgemeesters moeten inlichten over verkassen van onze bussen"

Door: redactie

19/01/17 - 11u02

© De Scheirder.

"De communicatie over de beslissing om bussen naar provinciesteden zoals Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg of Aarschot te verkassen omdat ze in Antwerpen door het invoeren van de lage-emissiezone niet langer mogen rondrijden wegens te vervuilend, was ongelukkig", aldus woordvoerder van De Lijn Astrid Hulhoven. "We hadden de steden en gemeenten moeten inlichten en dat is niet gebeurd."