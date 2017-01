Londenaren moeten binnenblijven wegens giftige lucht

Door: redactie

18/01/17 - 16u54 Bron: metro.co.uk

Archiefbeeld. © reuters.

De komende drie dagen worden Londenaren aangeraden binnen te blijven wegens een piek in de luchtverontreiniging. Burgemeester Sadiq Khan spreekt over een noodsituatie voor de volksgezondheid.

Het stadsbestuur waarschuwt dat de luchtverontreiniging vandaag zal toenemen tot een 'gematigd niveau' in heel Londen om morgen te pieken in het centrum, waarna ze vrijdag opnieuw zal afnemen tot 'gematigd'. De drukste wegen in de Britse hoofdstad zullen die drie dagen 'hoge' pollutiewaarden kennen, zo wordt voorspeld.



"De vuile lucht van Londen is een noodtoestand voor de volksgezondheid", zo stelt burgemeester Khan. "We zullen alle beschikbare middelen gebruiken om de Londenaren te informeren over de graad van luchtvervuiling in hun buurt".



Tijdens periodes van 'hoge' verontreiniging adviseert het milieuministerie dat mensen die last ondervinden - prikkelende ogen, hoesten, hese keel - het rustig aan moeten doen.



"Volwassenen en kinderen met longproblemen en volwassenen met hartproblemen, moeten zware fysieke inspanningen uitstellen, zeker wanneer die buiten plaatsgrijpen en in het bijzonder wanneer zij hinder ondervinden", zo luidt het.