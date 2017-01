Te vuil, te duur, te veel klachten: confetti steeds vaker verboden in carnavalsstoet

Marc Uyttenhove

Steeds meer Vlaamse gemeenten bannen confetti en slingers uit hun carnavalsstoeten. Ze zijn te vuil, lokken te veel klachten uit en zijn te duur in schoonmaak. Carnavalsverenigingen zien het met lede ogen aan: "Een stoet zonder confetti is als een café zonder bier."

Een stuk folklore gaat langzaam verloren. Jammer Volksdeskundige Bart Lauvrijs

In heel Vlaanderen maken carnavalsverenigingen zich op voor hún feest van het jaar. Maar dat gebeurt op steeds meer plaatsen zonder het gooien van kilo's kleurrijke snippers, slingers en confetti. Zopas beslisten de besturen van de Wase gemeenten De Klinge en Sint-Gillis-Waas - net als zoveel andere gemeenten - dat het gedaan moet zijn met het eeuwenoude gebruik dat vanuit Italië in het begin van de 19de eeuw ook naar onze contreien afzakte.



"Een stuk folklore gaat hiermee langzaam verloren", zegt volksdeskundige Bart Lauvrijs. "In de 19de eeuw werd er vanop praalwagens nog met water en meel gegooid naar de mensenmassa, maar dat veroorzaakte zo'n smurrie dat er werd overgeschakeld op... confetti. Maar ook dat kan dus niet meer door de beugel. Jammer."



"Het verbod komt er na protest van omwonenden", luidt het bij de Mini-Kielen, die de stoet in Sint-Gillis-Waas organiseren. "Zij willen wel feesten, maar dan niet voor hun deur. De onverdraagzaamheid in de maatschappij wordt steeds groter." Dat wordt bevestigd door de schepen van Feestelijkheden Wilbert Dhondt. "Te veel klachten", zegt hij. "Maar de schoonmaak kost ook handenvol geld en dat kunnen wij in deze tijden van besparingen wel voor andere zaken gebruiken."



Biologisch afbreekbaar

Andere gemeenten kiezen voor een tussenoplossing. Zo mag confetti wel nog tijdens de grote stoet, maar wordt het verboden tijdens optochten van scholen. Een stad als Genk laat enkel nog biologisch afbreekbare confetti toe die door de stad vooraf is aangekocht. In Mortsel, Sint-Niklaas, Beveren, Mechelen, Leuven, Ekeren, Willebroek, Weelde en Ledeberg is er geen snipper papier meer te bekennen tijdens carnaval. Wie het wel waagt, riskeert een GAS-boete. In Oudenaarde is confetti zelfs het hele jaar door verboden, maar die stad heeft dan ook geen carnavalsstoet.