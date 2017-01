Met plastic afval aangedreven vliegtuig maakt geslaagde proefvlucht

Door: LB

Piloot en milieuactivist Jeremy Rowsell vloog 800 kilometer van Sydney naar Melbourne op brandstof die voor 10% uit plastic afval wordt gemaakt. © On Wings of Waste / Facebook.

De Britse piloot en milieuactivist Jeremy Rowsell heeft gisteren geschiedenis geschreven toen hij Australië overvloog in een vliegtuig dat werd aangedreven door een mengeling van conventionele brandstof en brandstof die werd gewonnen uit plastic afval. Weten we meteen wat er zoal mogelijk is met al die plastic zakjes die thuis stof liggen te vergaren.

© On Wings of Waste / Facebook. Rowsell vloog 800 kilometer, van Sydney naar Melbourne. De 'On Wings of Waste'-vlucht was het hoogtepunt van een vierjarenplan om te vliegen met een brandstof die voor 10 procent bestond uit plastic dat normaal in de oceaan of op stortplaatsen belandt. Dat plastic werd bewerkt door het Londense bedrijf Plastic Energy. De vlucht bewijst dat gebruikt plastic kan omgevormd worden van afval tot een alternatieve vliegtuigbrandstof. Daarnaast kan het gebruikt worden voor alle dieselmotoren.



"Na jaren van voorbereiding, met veel obstakels, hebben we eindelijk aangetoond dat de acht miljoen ton die elk jaar in de oceaan wordt gedumpt nuttig kan zijn", verklaarde Rowsell. Hij raakte geïnspireerd nadat hij de gevolgen van plasticvervuiling had gezien. "De vlucht was als een droom".



Voor de productie van de brandstof gebruikt Plastic Energy een proces van 'thermische anaërobe conversie'. Daarbij wordt het plastic verhit in een zuurstofvrije omgeving zodat het geen vuur vat en vervolgens valt het plastic uiteen in koolwaterstoffen. Zo bekomt men een petroleumdistillaat, dat op zijn beurt kan opgesplitst worden in verschillende brandstoffen. Gezien het plastic niet wordt verbrand, is er ook geen giftige uitstoot tijdens dit proces. Lees ook Straks betalen voor zakje voor groenten en fruit

"Tegen 2050 meer plastic dan vis in oceaan"

Elk jaar belandt 30 miljoen ton (!) plastic in zee

Rekensom Het project kan een grote impact hebben op de luchtvaart. Een Boeing 747 verbrandt tijdens een vlucht van 16.000 kilometer ruim 136.000 liter brandstof. De operatiekosten van een luchtvaartmaatschappij bestaan voor 33% uit brandstof. Indien 13.600 liter van die brandstof (10 procent) uit plastic afval gehaald zou worden, is dat het equivalent van 18 ton plastic dat anders gedumpt zou worden.



Neem de 1.200 vluchten die elke dag vanop Heathrow opstijgen, dan kom je aan 21.600 ton plastic dat elke dag van afval in brandstof verandert.



