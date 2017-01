Het gaat niet goed met het belangrijkste koraalrif van Japan

Door: redactie

11/01/17 - 13u56 Bron: Belga

© Thinkstock.

Het belangrijkste koraalrif van Japan is door verbleking grotendeels afgestorven. Uit een onderzoek van het ministerie van Milieu blijkt dat 70,1 procent van de koralen in de regio Sekiseishoko, die tot de zuidelijkste provincie Okinawa behoort, door kleurverlies is getroffen. Dat schrijft de Japanse krant Tokyo Shimbun vandaag.