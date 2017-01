Stakingsdreiging bij Net Brussel over hervorming afvalophaling

Door: redactie

De liberale vakbond heeft vorige maand een stakingsaanzegging ingediend naar aanleiding van de hervorming van de afvalophaling bij Net Brussel. Dat schrijft L'Avenir en bevestigt Michel Piersoul, afgevaardigde voor het VSOA bij de gewestelijke vuilnisdienst.

Volgens de vakbondsman zal de stakingsaanzegging elke maand vernieuwd worden en staan alle bonden erachter. Bovendien steunt 93 procent van het personeel de hervorming niet, aldus Piersoul. Anderzijds zijn er momenteel nog geen acties gepland en de bonden verkiezen nog andere pistes. Maar de werknemers zijn bij spontane acties voortaan wel gedekt door de stakingsaanzegging.



Op 2 januari werd de hervorming van de afvalophaling in de hoofdstad van kracht. De witte zakken voor restafval worden tweemaal per week opgehaald, de gele (papier en karton) en blauwe zaken (pmd) wekelijks tijdens een van de ophalingen van de witte zakken. De ophaling van de nieuwe oranje zakken (voedingsafval) wordt uitgebreid naar het hele gewest. Ze worden eenmaal per week opgehaald, samen met de groene zakken (tuinafval).



Problemen

Volgens de bond zijn er vooral vragen over de haalbaarheid van drie ophalingen per dag. De vakbond kaart onder meer ook aan dat de shift om 5.30 uur, die de nachtshift vervangt, organisatorische problemen veroorzaakt.



Bevoegd Brussels staatssecretaris Fadila Laanan reageert onder meer dat er overleg blijft in de eerste maanden en dat het nieuwe systeem elke dag geanalyseerd wordt.



Engagement

Eind december kwamen al andere engagementen uit de bus, boven op de aanwerving van 20 interimkrachten.