Belgische gezinnen verbruikten weer meer aardgas in 2016

Door: redactie

9/01/17 - 18u33

De Belgische gezinnen hebben het afgelopen jaar een pak meer aardgas verbruikt dan in 2015. Dat blijkt uit de jaarcijfers van gasnetbeheerder Fluxys. Het verbruik steeg in 2016 van 88,0 naar 93,0 TWh, een toename van 5,6 procent. Volgens Laurent Remy, woordvoerder bij Fluxys, is de opmerkelijke stijging eenvoudigweg te verklaren door het weer.