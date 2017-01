Chinezen delen fietsen in strijd tegen smog

Door: redactie

9/01/17 - 17u45 Bron: IPS

Mobike-fietsen in Peking. © ap.

Fietsen worden een steeds belangrijker vervoersmiddel in China. Net nu smog de hoofdstad Peking al sinds december in de ban houdt, haalt een fietsdeelsysteem een investering van 215 miljoen dollar binnen.

Het Chinese fietsdeelsysteem Mobike werd in de laatste investeringsronde onder meer gesteund door het Chinese technologiebedrijf Tencent en de investeringsmaatschappij Warburg Pincus. Mobike werd gelanceerd in april 2016 en bleek na zes maanden al een gigantisch succes in verschillende grote Chinese steden. De startup die zich onderscheidt met fietsen met opvallende oranje wielen, wilde vooral een milieuvriendelijke vervoersoptie bieden in stedelijke omgevingen. De fietsen worden gemonitord door gps zodat gebruikers ze overal in de stad kunnen achterlaten. Via een smartphone-app kunnen gebruikers zien of er beschikbare fietsen in de buurt zijn, die ze vervolgens kunnen ontgrendelen door een QR-code op de fiets te scannen.

Luchtpollutie

Smog in Peking. © reuters.

Luchtvervuiling is een aanhoudend probleem in grote Chinese steden. Onderzoekers van het Instituut voor Atmosferische Fysica (IAP) in Peking analyseren sinds 2013 de luchtkwaliteit in de geteisterde driehoek Peking-Tianjin-Hebei en verklaarden in een rapport van vorige week dat de regio in eerste instantie te lijden had onder de uitstoot van transport in het zuiden van het land, die in de hogere luchtlagen (500 tot 1000 meter hoogte) bleef hangen.



"Als deze pollutie zich eenmaal vormt, zakt die naar de lagere luchtlagen en dat doet de concentratie luchtvervuiling daar toenemen", zegt onderzoeksleider Wang Yuesi. "De vervuiling in de lagere zone zal dan explosief groeien door de secundaire vervuiling: de uitstoot door de verbranding van steenkool en daarbovenop de lokale vervuiling die veroorzaakt wordt door de uitstoot van het verkeer."



De dikke smog die momenteel vooral het noorden van China in de ban houdt bracht recent een smogpolitie op de been, een speciale eenheid binnen het politiekorps die de strijd moet aanbinden met illegale vervuilers.



De burgemeester van Peking Cai Qi kondigde verder nog aan dat vanaf volgende maand 300.000 zeer vervuilende voertuigen de Chinese hoofdstad niet meer in mogen.