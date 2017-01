Deze 'groene wegen' moeten elektrische auto's opladen terwijl ze rijden

redactie

4/01/17 - 21u33 Bron: The Independent

video We zijn nog maar enkele jaren gewend aan het idee van elektrische wagens of ondernemers denken alweer enkele stappen verder. Een veelbelovende start-up werkt aan een nieuwe technologie die elektrische wagens oplaadt terwijl ze rijden. Speciale wegen moeten draadloos energie overdragen naar de wagens die erover rijden.

Volgens start-up ElectRoad zijn elektrische wagens nu uitgerust met dure en zware batterijen die nefast zijn voor de rijervaring. Ze werken aan een technologie die wegen uitrust met elektrische spoelen die draadloos energie overbrengen op wagens die erover zoeven.



Wegen uitrusten met deze technologie zou niet eens arbeidsintensief zijn, zo claimt ElectRoad. Een kilometer weg kan in amper een halve dag met de technologie uitgerust worden. Het zou voldoende zijn om een acht centimeter diepe geul te graven en er de draadloze oplaadstrips in te begraven.



Opdat de 'slimme wegen' wagens zouden kunnen opladen, moeten de wagens worden uitgerust met een speciale spoel. En klaar is kees.



ElectRoad wil eerst het openbaar vervoer groen maken met de revolutionaire technologie. In een video legt het bedrijf uit hoe het tegen 2030 luchtvervuiling de wereld uit wil helpen.