Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuilingspieken in Duitsland

3/01/17 - 18u05 Bron: Belga

© thinkstock.

Het Nieuwjaarsvuurwerk heeft in verschillende Duitse steden gevaarlijk hoge luchtvervuilingspieken veroorzaakt. Dat melden verschillende media op basis van officiële cijfers. Milieuactivisten willen het vuurwerk aan banden leggen.

De Duitsers schoten naar verluidt voor ruim 100 miljoen euro vuurwerk de lucht in. Het vuurwerk blijkt echter niet alleen schadelijk voor de financiële gezondheid. In München werd bijvoorbeeld luchtvervuiling gemeten die tot 26 keer hoger ging dan de limiet die op Europees niveau aanbevolen wordt.



Volgens de officiële cijfers joeg het vuurwerk zo'n 4.000 ton aan fijn stof (PM10) de lucht in, het equivalent van 15 procent van de jaarlijkse uitstoot afkomstig van voertuigen. Fijn stof is voornamelijk nadelig voor astmapatiënten en mensen met hartproblemen.



In België stelt het probleem zich niet, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. "We zagen wel wat korte pieken rond middernacht, maar er zijn zeker geen drempels overschreden. In Nederland is het effect groter, maar daar wordt dan ook meer vuurwerk afgestoken."