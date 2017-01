Timelapse: zo dik is smog in China

Door: redactie

2/01/17

video In China legt aanhoudende smog het weg- en luchtverkeer lam in het noorden en centrum van het land. Op een timelapse is te zien hoe de dikke grijze muur in Peking oprukt.

In de hoofdstad is het op een na hoogste waarschuwingsniveau 'code oranje' met drie dagen verlengd. Daardoor is het verboden voor vrachtwagens om het stadscentrum binnen te rijden en moeten sommige fabrieken tijdelijk de deuren sluiten.



Delen van meer dan dertig snelwegen moesten worden afgezet wegens de slechte zichtbaarheid, terwijl vliegtuigen aan de grond moesten blijven. De luchtvervuiling in Peking ligt ver boven de internationaal aanbevolen drempel van 300 microgram per kubieke meter fijnstof.



In 25 andere steden in China is de situatie nog erger en was afgelopen weekend zelfs 'code rood' van kracht. De grote hoeveelheden fijnstof in de lucht houden nu al meer dan twee weken aan en zouden naar schatting meer dan 460 miljoen mensen treffen.