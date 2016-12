Baltische staten gaan houtafval leveren voor nieuwe biomassacentrale Langerlo

Door: redactie

De ombouw van de steenkoolcentrale van Langerlo tot een biomassacentrale is weer een stap dichterbij. Het Estse bedrijf Graanul Invest krijgt de goedkeuring om houtafval uit de Baltische staten te gebruiken als grondstof voor de Limburgse centrale. Dat meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

De centrale van Langerlo is een gevoelig dossier, omdat het bedrijf voor de ombouw tot biomassacentrale ruim 2 miljard euro subsidies kan krijgen van de Vlaamse regering. Dat werd eerder al beslist en Tommelein, die geen voorstander is van biomassacentrales, kan daar weinig aan veranderen. "Die steun is projectmatig toegekend, dus als de overnemer aan alle juridische voorwaarden voldoet, kunnen wij daar weinig aan veranderen", zei hij eerder al.



Standpunt

De minister herhaalt nu zijn standpunt. "Hoewel Europa de energie die biomassacentrales opwekken meerekent als hernieuwbare energie, zijn ze zelden écht duurzaam", zegt hij. Daarom is intussen ook al beslist om de duurzaamheidscriteria voor biomassa te verstrengen.



Met de goedkeuring van de grondstof is de laatste horde nog niet genomen. "Voor het project effectief van start kan gaan, moet nog heel wat gebeuren. Ik zal dit project nauwlettend opvolgen", houdt Tommelein een slag om de arm.



Faillissement

Begin juni raakte bekend dat Graanul Invest de energiecentrale van Langerlo overnam, na het faillissement van uitbater German Pellets. Het energiebedrijf uit Estland zou 250 miljoen euro investeren in de ombouw tot een biomassacentrale. Die moet in de loop van 2018 operationeel zijn.