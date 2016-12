Eerste "zonneweg" ter wereld geopend in Frankrijk

Door: redactie

22/12/16 - 23u38 Bron: Le Monde, The Guardian

© reuters.

De "Wattway" in het Normandische Tourouvre-au-Perche is één kilometer lang en volledig bedekt met 2800 vierkante meter zonnepanelen. Tijdens de twee jaar durende testperiode zullen dagelijks ongeveer 2000 auto's over de weg rijden.

Ségolène Royal, minister van Ecologie © reuters. De Wattway werd vandaag ingewijd door minister van ecologie Ségolène Royal. De aanleg van de weg kostte vijf miljoen euro. De twee jaar durende testfase zal moeten uitwijzen of de weg genoeg stroom genereert om elektriciteit te voorzien voor de straatverlichting in het dorpje met 3400 inwoners.



Openbaar bouwbedrijf Colas en het Nationaal Instituut voor Zonne-energie realiseerden de Wattway. Aan de bouw van de weg ging vijf jaar onderzoek vooraf. De panelen werden bedekt met een laag kunsthars die bestand is tegen alle soorten verkeer, inclusief zwaar vervoer.



De opgewekte elektriciteit wordt via een directe verbinding afgevoerd naar het lokale distributienetwerk. Volgens Colas is een oppervlakte van 20 vierkante meter zonnepanelen genoeg om een huis van stroom (uitgezonderd verwarming) te voorzien. Eén kilometer zonnepanelen voorziet genoeg energie voor de straatverlichting in een dorp met 5000 inwoners, beweert het bedrijf.



Lees ook Google stapt in 2017 volledig over op duurzame energie

"Vlaanderen moet fietsinfrastructuur 21ste eeuw binnenloodsen"

Michelle Pfeiffer in directiecomité milieuorganisatie