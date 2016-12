Biomassacentrale BEE in Gent komt er definitief niet

Door: redactie

22/12/16 - 19u00 Bron: Belga

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. © belga.

Biomassa De Vlaamse regering heeft van de Raad van State gelijk gekregen in het dossier van de ondersteuning van de biomassacentrale in Gent. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Voor de centrale is het nu definitief over en uit.

De Vlaamse regering besliste in mei om geen steun toe te kennen aan BEE, de nieuwe biomassacentrale in Gent. BEE stapte daarop naar de Raad van State. Een eerste procedure wegens 'uiterst dringende noodzakelijkheid' werd op 9 juni 2016 al door de Raad van State verworpen.



Op 1 juli 2016 diende BEE daarop een beroep tot nietigverklaring in tegen de beslissing, samen met een schorsingsverzoek. Over dit schorsingsverzoek heeft de Raad van State nu een arrest geveld. De Raad van State stelde de Vlaamse Overheid vandaag in het gelijk. Lees ook Geschrapte biomassacentrale: "You win some, you lose some"

"Terechte beslissing" Volgens minister van Energie Bart Tommelein concludeert de Raad van State dat de overheid terecht het subsidiedossier van BEE onvolledig heeft verklaard, waardoor het project geen aanspraak meer kon maken op steun via groenestroomcertificaten. De Vlaamse overheid heeft evenmin de rechten van BEE in verband met de hoorplicht geschonden en de negatieve beslissing werd voldoende gemotiveerd, klinkt het.



Minister Tommelein besluit op basis van de uitspraak van de Raad van State: "Het was een terechte beslissing om de biomassacentrale BEE geen steun toe te kennen."