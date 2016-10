Bijna helft minder bruinvisstrandingen in 2015

Door: redactie

Vorig jaar zijn 52 bruinvissen aangespoeld op de Belgische stranden en dat is bijna de helft van het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (93). Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) vermoedt dat de dieren over voldoende voedsel beschikken in de gebieden waar ze verbleven en denkt dat bruinvissen ook de steeds groter wordende populatie zeehonden mijden.

In Belgische wateren zijn slechts vijf soorten zeezoogdieren inheems: bruinvis, witsnuitdolfijn, tuimelaar, gewone zeehond en grijze zeehond. Enkel van bruinvissen en zeehonden werden vorig jaar strandingen gemeld, witsnuitdolfijnen werden één keer op zee gezien en dat in tegenstelling tot tuimelaars die opnieuw regelmatige gasten waren, zo blijkt uit het rapport "Zeezoogdieren in België in 2015".



In Nederland noteerden vrijwilligers een sterke afname van het aantal bruinvissen. Luchtonderzoek tijdens de zomer leerde dat er minder bruinvissen dichter bij de kust kwamen, maar dat de dieren verder op zee zaten, waardoor de totale aantallen gelijkaardig bleken als de jaren daarvoor. "In België betekent 'verder van de kust' al snel 'niet meer in Belgische wateren', en we kunnen aannemen dat het aantal bruinvissen in 2015 inderdaad een stuk lager was dan de jaren daarvoor," zegt Jan Haelters (KBIN).



Allicht beschikken de bruinvissen over voldoende voedsel in de gebieden waar ze verblijven en of was er minder voedsel in onze kustwateren. Maar de onderzoekers vermoeden dat bruinvissen mogelijk wegblijven van gebieden met relatief hoge dichtheden grijze zeehond. "Van grijze zeehonden weet men sinds kort dat ze bruinvis op het menu hebben", zegt Jan Haelters. "Van een aantal gestrande dieren vermoedt men dat ze een aanval overleefden, en misschien 'leren' bruinvissen om uit de buurt te blijven van grijze zeehonden." Er strandde vorig jaar overigens maar één bruinvis levend aan, op 25 oktober in Koksijde. Pogingen om het dier terug naar zee te brengen, mislukten.



Meer zeehonden

In tegenstelling tot de forse daling in het aantal aangespoelde bruinvissen, is er het voorbije decennium een stijging in het aantal aangespoelde grijze en gewone zeehonden opgetekend. In 2015 werden 26 dode en stervende zeehonden gemeld. Negentien gewone en twee grijze zeehonden werden naar Sea Life overgebracht, twee grijze en veertien gewone zeehonden werden na verzorging weer vrijgelaten. Overigens krijgt het opvangcentrum meer oproepen van mensen die zeehonden in nood melden, wat doorgaans niet het geval is, en vormt de verstoring van zeehonden op onze stranden een groeiend probleem, aldus nog het KBIN.



Opmerkelijke stranding vorig jaar was tot slot de gewone vinvis die op 9 november (dood) opgemerkt werd op de boeg van een schip in het kanaal Gent-Terneuzen. Het dier werd vermoedelijk aangevaren in de Golf van Biskaje of het westelijk deel van het Kanaal.