Nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk

Door: Philippe Truyts

13/10/16 - 16u27 Bron: Eigen berichtgeving

De ISVAG-afvaloven in Wilrijk. © Google Streetview.

Er komt aan de Boomsesteenweg in de Antwerpse districtsgemeente Wilrijk een nieuwe afvalenergiecentrale, zo heeft de raad van bestuur van intercommunale ISVAG vandaag beslist.

De installatie voor huishoudelijk afval wordt gebouwd naast de huidige verbrandingsoven.



Het gaat opnieuw over een verbrandingsoven, maar die zou ondanks een toename in capaciteit wel minder schadelijke stoffen uitstoten dan nu.

Ze zal elektriciteit produceren voor 35.000 gezinnen en dankzij warmte-krachtkoppeling 40.000 gezinswoningen verwarmen. Jaarlijks wil ISVAG 190.000 ton kunnen verwerken, wat iets meer is dan de hoeveelheid niet-recycleerbaar afval die vandaag bij ruim 1 miljoen inwoners in de Antwerpse regio wordt ingezameld. De nieuwe afvalcentrale kost 175 miljoen euro. De nieuwe centrale moet in bedrijf gaan tegen 2022.