Duitse bondsraad wil verbod op diesel- en benzinemotor in 2030

13/10/16

De Duitse bondsraad wil de verkoop van benzine- en dieselauto's tegen 2030 in de hele EU stoppen. Alleen zo is het mogelijk om het klimaatakkoord van Parijs na te leven, klinkt het.

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs moet Duitsland zijn CO2-uitstoot met 95 procent doen dalen tegen 2050. Het land zet daarvoor in op de promotie van elektrische auto's maar dat is onvoldoende, stelt de Bundesrat. In een niet-bindende resolutie roept de instelling de Europese Commissie op om de verkoop van conventionele auto's al tegen 2030 te stoppen door "de huidige belastingspraktijken rond de promotie van emissievrije mobiliteit onder de loep te nemen."



Signaal

De Bundesrat is de vertegenwoordiging van de zestien Duitse deelstaten en de resolutie heeft in eigen land weinig juridisch effect. Toch is het signaal niet te onderschatten: de resolutie werd door beide kanten van het politieke spectrum goedgekeurd, en dat in een van de grootste autolanden ter wereld. Duitsland produceert het meeste auto's van alle Europese landen en staat wereldwijd op nummer drie.