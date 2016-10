Riolen en computers verwarmen Parijse zwembaden

Door: redactie

6/10/16 - 06u35 Bron: IPS

Een zwembad in Parijs verwarmt het water met restwarmte uit de riolen, een ander met warmte uit computers. Dat is niet alleen goedkoper, maar vermindert ook de CO2-uitstoot.

Warmtepompen zijn niets nieuws, maar de Parijse zwembaden zoeken de warmte niet zomaar in de grond of de lucht. Het honderd jaar oude zwembad van Butte-aux-Cailles, in het dertiende arrondissement, haalt zijn verwarming voortaan uit servers van de startup Stimergy, die opgesteld staan in de kelders van het gebouw.



Het Aspirant Dunand-zwembad in het veertiende arrondissement zoekt de warmte dan weer in de rioleringsbuizen onder het zwembad. Daar is veel restwarmte te vinden uit het afvalwater van baden, douches en wasmachines.



Potentieel

Het potentieel van de rioleringen voor warmterecuperatie is enorm, zegt de Franse groep Suez, die het project beheert. Frankrijk heeft meer dan 400.000 kilometer aan afwateringsbuizen, en de temperatuur van het water schommelt er tussen de 13 en 25 graden Celsius.



Door de leidingen te bekleden met staal kan Suez 4 tot 8 graden van die warmte recupereren om er water mee op te warmen tot ongeveer 50 graden. De installatie kost zo'n 200.000 euro voor een zwembad. Maar een grotere versie kan ook een heel appartementsblok verwarmen, voor zo'n miljoen euro. Zonder subsidie betalen de projecten zich op acht tot negen jaar terug.