Nieuwste windmolenpark op Noordzee goed voor investering van 1,1 miljard

Door: redactie

3/10/16 - 18u05 Bron: Belga

© anp.

Het toekomstige offshore windmolenpark Rentel heeft de financiering rond gekregen. Het windmolenpark 40 kilometer ten noorden van Oostende is goed voor een investering van 1,1 miljard euro, zo bleek vandaag bij de toelichting van de 'financial close'.

Rentel, het vijfde Belgische windmolenpark op zee, zal bestaan uit 42 windturbines, goed voor 309 megawatt (MW) geïnstalleerd vermogen en 1,1 gigawattuur (GWh) productie per jaar. De nieuwe turbines zullen de grootste tot nog toe worden in de Noordzee.



De bouwwerken starten nu en de werken op zee vangen in de lente van 2017 aan. Medio 2018 moet de eerste stroom op het net zijn en tegen eind 2020 moet Rentel volledig operationeel zijn.



Rentel zal naar eigen zeggen tijdens de bouw en ontwikkeling 1.400 directe en 1.400 indirecte jobs opleveren. Eens operationeel is er sprake van 100 jobs op de lange termijn.



De closing is wel nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de Europese Commissie. Die bekijkt of de subsidiëring marktconform is. Rentel heeft er alvast een groot vertrouwen in dat de goedkeuring binnenkort volgt. Het antwoord van Europa wordt binnen 6 weken tot 2 maanden verwacht, verduidelijkt het kabinet van federaal energieminister Marie Christine Marghem.