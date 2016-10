"Plasticvervuiling heeft nu werkelijk de verste uiteindes van de aarde bereikt"

JC

3/10/16

Milieu Britse wetenschappers hebben voor het eerst bewijs gevonden van plasticdeeltjes in diepzeedieren. Dat vissen in de wereldzeeën massaal plastic opslokken, was al geweten. Maar het wordt hoe langer hoe duidelijker hoe rampzalig groot de omvang van de milieuschade door plastic wel is.

Microplastics zijn plasticdeeltjes kleiner dan 5 millimeter. Die ontstaan onder andere door de afbraak van afval tot minuscule deeltjes, maar ook de kleine plasticbolletjes die gebruikt worden in cosmeticaproducten en wasmiddelen maken deel uit van de plasticberg in de oceanen. Het Environmental Audit Committee van het Britse parlement becijferde recent dat één enkele douche kan resulteren in 100.000 plasticdeeltjes die in de oceaan belanden.