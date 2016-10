Binnenkort kan je geen Super 95 meer tanken: dit verandert voor jouw auto

Door: redactie

3/10/16 - 14u38

© photo news.

Vanaf 1 januari 2017 kan je geen Super 95 meer tanken. De benzine wordt aan de pomp vervangen door E10, een milieuvriendelijkere brandstof. Maar wat betekent dat voor jouw auto? De FOD Economie verstrekt met een nieuwe campagne alle informatie die je nodig hebt. Een overzicht.

Waarom verdwijnt Super 95? Met de nieuwe E10 brandstof wil België de CO2-uitstoot van benzinewagens terugdringen. Op die manier kan België de doelstellingen voor hernieuwbare energie in de vervoerssector halen tegen 2020. E10 bevat maximaal 10 procent bio-ethanol, dat is een verdubbeling van het percentage in Super 95. Lees ook "Buitenlanders komen onze pompstations leegtanken"

Wintercomfort met stookolie

Wat verandert er aan de pomp? Op de pompen waar je E10 kan tanken, zal een groene sticker hangen met daarop 'Benzine 95 E10'. Ook het nummer van de geldende norm wordt gemeld: 'NBN EN 228'. Het nieuwe logo © FOD Economie.

Rijdt mijn auto op 95 E10? Voor wie met een dieselwagen rijdt, verandert er helemaal niets. Maar niet elke benzinewagen is geschikt voor E10. Volgens de FOD Economie rijden 9 op de 10 wagens echter wel zonder problemen op de nieuwe brandstof. Enkel sommige oude auto's, die voor 2000 werden gemaakt, zouden niet geschikt zijn voor E10.



Neem je liever het zekere voor het onzekere, dan kan je met een applicatie van automobielfederatie Febiac nagaan of jouw auto geschikt is voor E10.

Wat als mijn auto niet geschikt is? Als je wagen niet compatibel is met de nieuwe brandstof, zal je moeten overschakelen op benzine 98. Mocht u per ongeluk toch E10 tanken, geen paniek. Enkel op lange termijn zal de brandstof schade aanrichten aan je wagen. Een eenmalig of sporadische tankbeurt met E10 kan geen kwaad.