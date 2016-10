Eigenaars van zonnepanelen in Wallonië krijgen jaar uitstel voor betalen netvergoeding

Door: redactie

Wie in Wallonië zonnepanelen heeft, zal pas vanaf 2019 een netvergoeding moeten betalen. Dat is een jaar later dan voorzien. Dat heeft de Waalse energieregulator (Cwape) bekendgemaakt. Het jaar uitstel komt er omdat de regulator wacht op de goedkeuring van een ontwerpdecreet over de tariefmethodologie voor de distributienetbeheerders.