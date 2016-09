Siemens gaat windenergie opslaan in rotsmassa

Bewerkt door: Redactie

30/09/16 - 16u02 Bron: IPS

© anp.

De Duitse industriereus Siemens heeft een nieuwe oplossing ontwikkeld om energie uit windmolens op te slaan. De veelbelovende technologie is niet alleen goedkoop, maar ook efficiënt en relatief snel inzetbaar.

Windenergie wordt steeds goedkoper, maar houdt geen rekening met de energievraag. Zo wordt soms volop energie geproduceerd als er weinig nodig is, en omgekeerd. Daarom wordt er volop gezocht naar oplossingen om overtollige energie op te slaan en terug op het net te brengen wanneer daar vraag naar is.



Siemens denkt met thermische opslag een veelbelovende oplossing voor dat probleem te hebben. Het principe is simpel: overtollige elektriciteit wordt omgezet in hitte en opgeslagen in rotsmassa die onder een thermische isolatielaag opgeslagen ligt. Wanneer er veel stroom nodig is, wordt de warmte via een stoomturbine terug omgezet in elektriciteit. Lees ook Frank en Sabine geven nu ook info over zonne- en windenergie in weerbericht

Vlaanderen mikt op 280 extra windmolens en 6,4 miljoen zonnepanelen tegen 2020

Noorwegen bouwt grootste windmolenpark op land van Europa

Test De warmte-opslag is al uitgetest in een testinstallatie in de buurt van Hamburg. Het bedrijf onderzoekt er samen met wetenschappers van de Technische Universiteit Hamburg-Harburg (TUHH) hoe het proces zo efficiënt mogelijk kan verlopen. De opbouw van de steenmassa en de vorm van de isolatiemantel zijn daarbij cruciaal.



De opslag wordt getest bij temperaturen boven 600 graden Celsius. Net zoals bij een heteluchtpistool wordt een ventilator gebruikt om de stenen met hete lucht op te warmen tot de gewenste temperatuur.



Begin 2017 willen de onderzoekers ook de tweede fase testen en stroom opwekken uit de hitte. Daarvoor wordt een compleet nieuwe, grotere testinstallatie gebouwd die ongeveer 36 megawattuur aan energie moet kunnen opslaan in zo'n 2.000 kubieke meter rotsmassa. Als de energie weer nodig is, wordt de hete lucht van de stenen gebruikt om een waterreservoir te verhitten en zo een kleine stoomturbine aan te drijven.