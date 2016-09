Elk jaar sterven 6,5 miljoen mensen door luchtvervuiling

Bewerkt door: LB

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ademt maar liefst 92 procent van de wereldbevolking vuile lucht in. Ontwikkelingslanden en opkomende landen, vooral in Zuidoost-Azië, zijn er het slechtst aan toe, maar "vrijwel alle landen lijden eronder", zo stelt WHO-directrice Maria Neira. Zij spreekt van een noodsituatie op het vlak van de volksgezondheid. Jaarlijks sterven wereldwijd 6,5 miljoen mensen voortijdig aan ziektes die door luchtvervuiling worden veroorzaakt.

De WHO mat het aantal fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer op 3.000 plaatsen over de hele wereld. Die deeltjes vormen een ernstig risico voor de volksgezondheid.



6 op 10 Europese steden

Inwoners van Afrika, Azië en het Midden-Oosten moeten de zwaarste verontreiniging ondergaan, maar bijna overal ter wereld werden ongezonde waarden gemeten. Zo ook in Europa, waar meer dan 60% van de steden boven de limiet zit.



In de strijd tegen de luchtvervuiling in Parijs besliste het stadsbestuur maandag nog dat er niet langer auto's mogen rijden op een ruim 3 km lang stuk op de rechteroever van de Seine. In Brussel dienden vorige week nog vijf Brusselaars, gesteund door Client Earth, een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg. Ze willen het Gewest verplichten om "een plan op te stellen tegen de luchtvervuiling dat conform is aan de Europese wetgeving".

De gemeten fijnstofwaarden. De Wereld Gezondheidsorganisatie legt de maximumgrens op 10 microgram per kubieke meter.