Tommelein (Open Vld) heeft spreidingsplan klaar: "Laadpalen in elke gemeente"

Groene energie Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zet volop in op elektrische voertuigen. Hij heeft een spreidingsplan klaar voor 2.500 nieuwe laadpalen, in elke gemeente minstens één. Dat schrijft De Zondag.

Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 60.000 elektrische voertuigen op onze wegen. Vandaag zijn dat er amper 12.000. "Als mensen een elektrische wagen willen kopen, worden ze geconfronteerd met enkele drempels", aldus Energieminister Bart Tommelein. "De hoge kostprijs proberen we aan te pakken met een premiesysteem. Een andere drempel is het tekort aan laadpunten. Mensen aarzelen bij een aankoop omdat het moeilijk is om bepaalde afstanden te overbruggen. Om dat op te lossen, heb ik samen met Eandis en Infrax een spreidingsplan opgesteld."



In dat plan staat dat er tegen 2020 2.500 nieuwe laadpalen komen, goed voor 5.000 laadpunten, in elke gemeente minstens een. Koploper is Antwerpen dat 314 laadpalen moet plaatsen. "Alle gemeenten zijn op de hoogte van hoeveel laadpalen ze moeten zetten", aldus Tommelein. "Zij kunnen nu zelf kiezen: ofwel doen ze dat met Eandis of Infrax, ofwel doen ze dat zelf. Natuurlijk moeten ze bepaalde voorwaarden respecteren. Die palen moeten niet komen op punten waar niemand passeert."