"Belast alle uitstoot van CO2"

Alle uitstoot van CO2 moet op dezelfde manier worden behandeld en dus belast. Dat beveelt de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) aan in een lijvig rapport over CO2-uitstoot. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is niet tegen het idee gekant, maar stelt voor het op Europese schaal in te voeren.

CO2 zal altijd een prominente plaats blijven innemen in onze economie, stelt de KVAB. Het bannen van het gas is niet haalbaar. We moeten er daarom naar streven het om te zetten in onder meer brandstoffen en chemicaliën. De omslag hoeft niet meer dan vijf tot twintig jaar in beslag te nemen, als er voldoende wordt geïnvesteerd in het onderzoek, stellen de wetenschappers van de drie grote Vlaamse universiteiten.



Ze bevelen daarom aan een algemene belasting op CO2-uitstoot in te voeren en geen onderscheid te maken tussen hernieuwbare en fossiele bronnen. Er is geen wetenschappelijke basis voor het onderscheiden van koolstof uit biomassa of van fossiele oorsprong. Een algemene taxatie is een eenvoudiger en transparanter model dan selectieve subsidiëring zoals met groenestroomcertificaten, is te lezen in het rapport. Joke Schauvliege is het voorstel genegen, maar stelt dat het op Europese schaal moet worden ingevoerd om te kunnen werken.



De wetenschappers vinden Vlaanderen, met zijn hoge concentratie aan chemische industrie, goed geplaatst om een voortrekkersrol te spelen in het ontwikkelen van technologie om CO2 op te vangen en om te zetten in nuttige stoffen. "Vlaanderen heeft in de geschiedenis reeds verschillende malen een pioniersrol gespeeld, zoals in de industrialisatie van de textielindustrie in de 19de eeuw. De uitdaging voor de 21ste eeuw is evident", zeggen de onderzoekers.



Schauvliege laat de meest efficiënte technologieën in kaart brengen. "Vlaanderen beschikt zowel over grote bronnen van CO2 die bruikbaar zijn voor recuperatie als over belangrijke expertise bij onze kennisinstellingen", bevestigt ze. "Die combinatie moet resulteren in een aantal belangrijke projecten."