Frisdrankgigant verovert diepzee: colablik gevonden op 4500 meter diepte

Door: redactie

7/09/16 - 10u27

Wetenschappers troffen dit colablik op vijf dagen varen van het vasteland en op een diepte van maar liefst 4560 meter onder het wateroppervlak. © UGent.

De impact van de mens op zijn omgeving is bijzonder groot en gaat verder dan we zelf beseffen. Getuige daarvan is de vondst van een blikje Coca-Cola op de bodem van de Stille Oceaan. Dat meldt UGent.

In de enorme watermassa die de Stille Oceaan is - op zo'n 5 dagen varen van het vasteland en op een diepte van maar liefst 4560 meter onder het wateroppervlak - trof een team wetenschappers van de UGent en Global Sea Mineral Resources (GSR) dit stuk afval. Door middel van een onbemande onderwaterrobot die net boven de zeebodem beweegt en er op geregelde tijdstippen foto's neemt, werd het blikje opgespoord.



Een blikje van frisdrank doet er zo'n 200 jaar over om volledig te worden afgebroken in zee. Het laat zo een voetspoor na die onze eigen levensduur ver overschrijdt. Wat de impact van dit soort afval is op de fauna in de diepzee is tot nog toe amper of niet geweten.