6/09/16

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) is bezig aan een plan om het plastic afval in zee terug te dringen. Dat kondigde hij vandaag aan op een conferentie met verschillende experts in het Europees Parlement.

© photo news. We zijn allemaal slachtoffer en dader in deze afvalproblematiek Philippe De Backer Maar liefst 20.000 ton afval wordt jaarlijks gedumpt in de Noordzee. "Het marien afval brengt schade toe aan de fauna en flora van de Noordzee en bedreigt daarmee het ecologisch evenwicht. Als we vandaag niets doen, is er in 2050 meer afval in de zee dan dat er vissen leven", zegt staatssecretaris De Backer.Daarom maakt de staatssecretaris nu werk van een actieplan voor minder plastic in de Noordzee.



"We willen samen met alle gebruikers van onze Noordzee 'blue deals' op poten zetten om de afvalberg terug te dringen. Eén van de voorbeelden is een actieplan dat samen met de recreatieve en professionele visserij zal worden ontwikkeld. Daarnaast zullen er ook meer sensibiliseringsacties komen en wordt het project 'Fishing for litter' heropgestart, waarbij vissers grote speciale zakken krijgen die ze met opgevist afval kunnen vullen en aan land brengen", aldus de staatssecretaris. Lees ook Subsidie van 1,5 miljoen voor 'The Ocean Cleanup'

