Extra premie als je samen met buren renoveert

6/09/16

De Vlaamse regering gaat wijkrenovaties ondersteunen. Als minstens 10 huiseigenaars in dezelfde gemeente een energiebesparende renovatie doen, kunnen ze elk een extra premie tot 400 euro krijgen.

Voor de duidelijkheid: andere energiebesparende premies - zoals die voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas - blijven bestaan. De premie voor de energie­besparende wijkrenovatie komt er dus bovenop en zal maximaal 400 euro per woning bedragen.



Voorwaarde

Vanaf 1 januari 2017 kunnen Vlamingen de premie aan­vragen. De voorwaarde is dat minstens tien huiseigenaars energiebesparend renoveren en dat alle werken effectief uit­gevoerd kunnen worden. Alle kosten komen in aan­merking voor de premie: het opvragen van offertes, de begeleiding van de werken en de kwaliteitscontrole.



Meer en sneller renoveren

De Vlaamse regering voorziet een budget van 10 miljoen euro voor dit initiatief. Minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld) ziet er een kans in om ­sneller de energie- en klimaatdoelstellingen te halen in 2020. Hij hoopt er ook voor te zorgen dat mensen meer en sneller ­renoveren. "In Vlaanderen is nog steeds 1 op de 5 daken niet geïsoleerd en slechts 18% van de woningen heeft hoogrendementsglas."