Protest tegen ombouw van energiecentrale Langerlo

27/08/16 - 20u19

Een aantal milieu-organisaties, waaronder Greenpeace, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, hebben vandaag een protestactie gehouden aan de energiecentrale van Langerlo (Genk). Ze vinden dat de ombouw van de centrale naar de verbranding van houtpellets even vervuilend is voor het milieu dan de verbranding van steenkool.

De 70-tal actievoerders begaven zich met kano's en andere bootjes via het Albertkanaal naar de centrale. Daar onthulden ze een spandoek met het opschrift "Limburg verdient beter dan Langerlo". Ze vinden dat er voor de energievoorziening in de regio veel andere en vooral meer milieuvriendelijke opties mogelijk zijn, zoals zonnepanelen en windmolens.



De actievoerders maakten voor de centrale een protestfoto in de stijl van de gekende actie tegen oliereus Shell in Portland, die ook met bootjes werd uitgevoerd.



De actie verliep zonder incidenten. De ordediensten hadden zich discreet opgesteld maar dienden niet in te grijpen. De bezwaren van de actievoerders en van de leden van de deelnemende verenigingen zullen aan de overheden en aan de Estse investeerder Graanul Invest worden overgemaakt.