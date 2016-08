Geen verbetering van luchtkwaliteit voor zondag

Door: redactie

De concentratie van ozon in de lucht blijft vandaag en morgen hoog, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Irecel). Zondag zullen de ozonconcentraties dalen.

Gisteren werd de Europese informatiedrempel voor ozon (van 180 microgram per kubieke meter) overschreden op drie meetplaatsen in het westen en noorden van het land (Schoten, Berendrecht en Moerkerke). Vandaag worden in het centrum en oosten van het land hoge ozonconcentraties verwacht met kans op overschrijdingen van de informatiedrempel.



Ircel verwacht morgen nog steeds ozonconcentraties met kans op overschrijdingen van informatiedrempel op plaatsen waar het in de namiddag overwegend zonnig blijft. Maar zondag worden geen overschrijdingen van de informatiedrempel meer verwacht.



Hoge temperaturen, zonneschijn, weinig wind en luchtverontreiniging bevorderen de vorming van ozon. Die kan bij bejaarden, jonge kinderen, mensen met astma of andere ademhalingsproblemen de ademhaling bemoeilijken, de ogen en luchtwegen irriteren of een hoest veroorzaken. Deze mensen wordt aangeraden intensieve lichamelijke activiteit in de buitenlucht te beperken, vooral in de namiddag.