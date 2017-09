Tubeke klopt Lierse en kruipt weg van laatste plaats

Bewerkt door Glenn Van Snick

16/09/17

Tubeke heeft vandaag op de zesde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Waals-Brabanders wonnen met 2-0 van Lierse dankzij doelpunten van de Zuid-Koreaan Ki-Wook Hwang (66.) en Florent Stevance (90.).

Lierse wacht na vier gelijke spelen en twee nederlagen nog altijd op zijn eerste zege in de competitie en deelt nu de laatste plaats met Westerlo, dat eerder op zaterdag een 0-2 voorsprong uit handen gaf bij Beerschot Wilrijk. De Mannekes voorkwamen zo hun eerste seizoensnederlaag. De Kempense bezoekers waren via Maxime Annys (17.) en Jens Naessens (66.) op een dubbele voorsprong gekomen. Euloge Fessou (72.) scoorde vrij snel de aansluitingstreffer. Na de rode kaart voor Abdel Diarra in de 82e minuut leek de wedstrijd verloren voor Beerschot Wilrijk, maar dat was buiten de Oostenrijkse aanwinst Erwin Hoffer gerekend. De invaller maakte bij zijn debuut voor Beerschot in de 84e minuut de gelijkmaker.



Gisteren al kwamen Union en OH Leuven in hun onderlinge duel niet tot scoren. Morgen sluiten Roeselare en Cercle Brugge de zesde speeldag af met een West-Vlaamse derby op Schiervelde.



Beerschot Wilrijk voert na vier zeges en twee draws de stand aan met 14 punten. Daarachter volgen Cercle Brugge (9 ptn), OHL (9), Union (8) en Roeselare (7), Tubeke (5), Lierse en Westerlo (4).