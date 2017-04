Tubeke zet coach Régis Brouard aan de kant

YP

Tubeke heeft zijn coach Régis Brouard in volle degradatiestrijd ontslagen. "We willen een schokeffect creëren", verklaarde de club uit de Proximus League (1B) op zijn website.

Tubeke liet afgelopen weekend op de vierde speeldag van de play-downs de kans liggen om zijn behoud in 1B veilig te stellen. "Le Sang et Or" verloor met 2-1 op het veld van Lommel United, waardoor alles op een zakdoek ligt in de tussenstand. OH Leuven en Tubeke hebben twintig punten, Lommel United en Cercle Brugge volgen op één punt.



Tubeke greep in extremis naast een ticket voor play-off 2 en ziet na drie draws en een nederlaag in de play-downs zijn voorsprong op de concurrenten slinken. "De doelstelling was om onze plaats in het profvoetbal zo snel mogelijk veilig te stellen. We willen een schokeffect creëren en hebben in samenspraak met de coach beslist dat hij afstand neemt van zijn functie als trainer van de eerste ploeg", klinkt het.



Komend weekend ontvangt Tubeke OH Leuven, Cercle Brugge zakt af naar Lommel.