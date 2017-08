Reviewcommissie heeft goed nieuws voor Kortrijk: Ajagun gaat vrijuit voor tackle tegen Lokeren

DM

7/08/17

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist Kortrijk-aanvaller Abdul Jeleel Ajagun niet te laten vervolgen door het Bondsparket.

De Nigeriaanse aanvaller ging in de 87e minuut van de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Lokeren op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League hard door op het been van Ari Skulason. Scheidsrechter Jan Boterberg duwde Ajagun de gele kaart onder de neus. Op basis van de tv-beelden oordeelde de Reviewcommissie dat de wedstrijdleider het bij het rechte eind had.



De Reviewcommissie analyseerde slechts één fase van de tweede speeldag in de Jupiler Pro League. Van de openingsspeeldag van de Proximus League werden geen fases herbekeken. De Reviewcommissie liet in het weliswaar nog prille seizoen nog geen spelers vervolgen.