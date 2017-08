Kortrijk wint met kleinste verschil na demonstratie tegen Lokeren(1-0)

Door: redactie

KV Kortrijk heeft zijn eerste driepunter beet. Ze wonnen in eigen huis overtuigend met een magere 1-0. Een sterke Verhulst voorkwam erger voor Lokeren. De Waaslanders bengelen nu onderaan de rangschikking en moeten nog een weekje wachten op hun eerste competitiedoelpunt.

Kortrijk kwam in het openingskwartier op voorsprong na een knappe kopbalgoal van Lepoint. Na de vroege opener bleef de thuisploeg het gaspedaal indrukken en dat leidde tot meerdere kansen. Verhulst verhinderde de dubbele achterstand met enkele puike reddingen.



Ook na de rust was Kortrijk heer en meester, met linksachter Verboom in een glansrol. Lokeren kon de hele wedstrijd niets op de mat leggen en kwam niet verder dan een halve kans voor De Sutter. De voorsprong van Kortrijk kwam niet meer in gevaar en zo behaalden de Kerels hun eerste punten van het seizoen. De mannen van Kristinsson blijven met lege handen achter.