Komt KV Kortrijk in handen van Jordaanse moskeeënbouwer?

Door: Eddy Soetaert

28/06/17 - 07u23

Hasan Ismaik, bouwer van diverse beroemde moskeeën. © epa.

Nadat eerder het gerucht ging dat Vincent Tan mogelijk KV Kortrijk (en FK Sarajevo) van de hand zou doen, duikt nu de naam van een nieuwe overnemer op. Het gaat om de steenrijke Jordaanse zakenman Hasan Ismaik, bouwer van diverse beroemde moskeeën.



Ismaik kocht in 2011 het hoogst toegelaten aantal aandelen van het Duitse TSV 1860 München (toen 2. Bundesliga). Deze zomer zakte het team naar 3. Bundesliga, maar omdat de eigenaar de 10 miljoen euro waarborg niet wou storten, moet de club naar de amateurliga. Ismaik zou een Belgische club willen. De Maleisische multimiljonair Tan kocht in 2015 KVK voor 5 miljoen. Hij liet in maart weten dat er van een verkoop geen sprake was, maar voegde er fijntjes aan toe dat "voor voldoende geld alles te koop is".



Vandaag toont ESSMA, dat al bij de bouw van diverse Europese stadions was betrokken, het Kortrijkse bestuur een eerste versie van het nieuwe stadion. Daarna wil KVK met de stad afspraken over de locatie.