Kortrijk heeft nieuwe trainer: Anastasiou tekent voor 3 jaar

Frank Dekeyser en Yari Pinnewaert

24/04/17 - 11u28

© photo news.

Yannis Anastasiou wordt de nieuwe trainer van KV Kortrijk, zo heeft onze redactie uit goede bron vernomen. De Griekse oefenmeester, die in het verleden onder meer nog voor Anderlecht voetbalde, tekende een contract voor drie jaar in het Guldensporenstadion. Hij komt volgend seizoen over van het Nederlandse Roda JC.

Anastasiou, die zich in 2005 tot Belg liet naturaliseren, speelde in het seizoen 1999-2000 met Anderlecht kampioen in een team met onder anderen Koller en Radzinski. Daarna voetbalde hij acht jaar in Nederland (Roda, Ajax, Sparta en Almere) waaraan hij trouwens een goede kennis van het Nederlands overhield. Vorige zomer zat hij tijdens het EK nog als gast in de VRT-studio.



Zijn trainerscarrière begon de Griek als assistent en jeugdcoach bij Panathinaikos, Ajax en Reading vóór hij hoofdcoach werd van Panathinaikos. Daarmee won hij de Griekse beker en werd hij vicekampioen. Dit seizoen kende hij bij Roda door overnames in het bestuur en daaropvolgende felle reacties van de supporters moeilijke dagen, maar het team bleef wel achter hem staan.



Pas volgend seizoen zal Anastasiou KV Kortrijk leiden, tot zolang blijft Belhocine aan het roer. Na vier speeldagen staat Kortrijk op de derde plaats in play-off 2b, het heeft vijf punten en moet het ongenaakbare Genk (12) en Eupen (6) voor zich dulden. Op speeldag vijf moet Kortrijk in de West-Vlaamse derby naar Roeselare.