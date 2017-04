KV Kortrijk en Sporting Lokeren hebben proflicentie wél op zak

Bewerkt door: YP

12/04/17 - 17u54 Bron: Belga

© belga.

KV Kortrijk en Sporting Lokeren hebben voor het seizoen 2017-2018 hun Europese licentie en hun Belgische proflicentie (voor 1A en 1B) op zak. Dat heeft de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekendgemaakt.

KV Kortrijk moest zijn dossier opnieuw indienen, omdat de Licentiecommissie het rapport rond de functie van Karim Belhocine tegen de eerste deadline nog niet had afgerond. Belhocine nam zonder Pro Licence-diploma de taken van de hoofdcoach voor zijn rekening, al was zijn officiële functie Directeur Voetbalzaken. "Belhocine heeft wel degelijk gefungeerd als de hoofdtrainer van KV Kortrijk ..., wat niet beantwoordt aan de voorstelling van zaken door de club", concludeerde de Licentiecommissie op basis van dat rapport. KV Kortrijk moet voor die inbreuk een boete van 5.000 euro betalen. "Sinds 10 maart is Belhocine toegelaten tot de trainerscursus UEFA-Pro, waardoor de club op heden wel voldoet aan de voorwaarden. Een intrekking van de licentie voor volgend seizoen, gelet op het feit dat de club nu wel beantwoordt aan die voorwaarde, zou geen evenredige sanctie zijn", besluit de Licentiecommissie.



Lokeren wordt omgevormd van vzw naar nv en wachtte voor die transformatie op de schriftelijke goedkeuring van de UEFA. Die goedkeuring werd toegevoegd aan het licentiedossier van de Waaslanders, waardoor ook de proflicentie kon worden toegekend.



Als Kortrijk via Play-off II een Europees ticket kan veroveren, spelen ze hun thuiswedstrijden in het Koning Boudewijnstadion. Sporting Lokeren mag zijn eventuele Europese thuismatchen afwerken in het eigen Daknamstadion. Ook enkele seizoenen geleden speelde Lokeren al Europees op Daknam.