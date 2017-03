Intriest: Charleroi-fan viseert Kortrijk-spits Saadi: "Vuile Arabier en vuile terrorist"

Door: redactie

5/03/17 - 09u22 Bron: RTBF

In de uitwedstrijd tegen Charleroi trapte KV Kortrijk-spits Idriss Saadi gisteren zijn veertiende competitietreffer tegen de netten. De 25-jarige Algerijnse Fransman is één van de revelaties dit seizoen, maar was gisteren na de partij woedend. Het gevolg van een schaamteloze vertoning van een Charleroi-fan die Saadi woorden toeriep als "vuile Arabier en vuile terrorist".



In een interview met de RTBF deed Saadi na afloop van de match zijn verhaal. "Één man in de tribunes riep 'vuile Arabier en vuile terrorist'. Ik was stomverbaasd. Dat soort dingen horen niet thuis in een voetbalstadion, in een sport die vooral om plezier moet gaan. Ik vind dit heel erg. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Ik hoop dat ze de man in kwestie terugvinden aan de hand van de camera's in het stadion en dat hij niet meer binnenmag. Dit kan ik niet zo laten." Ook op Twitter zei Saadi geshockeerd te zijn.