Geel voor 'Hulk' Saadi (maar niet voor zonnebril Izquierdo)

Eddy Soetaert

27/02/17 - 07u27

© RV.

Idriss Saadi had achter het doel van Köteles in een tasje een Hulk-masker gelegd. Toen hij scoorde, trok hij het meteen aan. "Ze noemden me vroeger altijd 'de Hulk'", verklaarde hij. "En nu het carnaval is, wou ik mijn vrienden verrassen." Scheidsrechter Luc Wouters gaf hem prompt een gele kaart, zijn eerste. "Izquierdo zette een zonnebril op, maar kreeg geen geel", stelde de Algerijn vast. Misschien vond de ref de bril van 'Joske' leuker.