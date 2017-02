Kortrijk-voorzitter luidt alarmbel: "Dit kan niet langer"

Eddy Soetaert

27/02/17 - 06u46

Allijns naast coach Belhocine. © belga.

Het gaat van kwaad naar erger bij KV Kortrijk dat in de terugronde amper 6 op 39 haalde. Voorzitter Allijns geeft toe dat de situatie moeilijk langer houdbaar is. "Dit was zeer slecht", zegt hij. "Wat mij vooral verontrust, is het spelpeil dat dramatisch slecht was. Als ik onze trainer hoor zeggen dat de anderen meer goesting hadden dan die van ons, dan plaats ik daar vraagtekens bij."



"We zijn gered, maar dat volstaat niet. We moeten dringend de curve ombuigen en in functie van het komende seizoen weer competitief zijn tijdens de resterende twaalf wedstrijden. De fans zijn misnoegd, ik begrijp hen. Ik mis vooral mentaliteit en inzet en ik merk gelatenheid. Als voorzitter probeer ik dan rustig te blijven, maar ik besef voluit dat dit niet langer kan." De rol van coach Karim Belhocine, in de heenronde goed voor 24 punten, lijkt uitgespeeld. (ESK)