Soap loopt op zijn einde: Belhocine mag straks eindelijk Kortrijk coachen

Door: Eddy Soetaert, Pieter-Jan Calcoen

10/02/17 - 07u50

© VDB.

De soap eindigt dan toch. Vanaf 8 maart volgt Karim Belhocine (38) de Pro Licence-cursus. Dat betekent dat hij dan eindelijk officieel T1 van KV Kortrijk mag zijn.

De Licentiecommissie was de voorbije maanden allerminst opgezet met de werkwijze van KV Kortrijk. De club bleef immers star vasthouden aan de keuze voor Karim Belhocine als coach, hoewel hij geen Pro Licence-diploma bezit. Dat Belhocine, die officieel 'Directeur Voetbalzaken' is bij KVK, desondanks de trainingen leidde en zijn elftal langs de zijlijn actief coachte, was dan ook een inbreuk op het reglement. Op die manier bracht KV Kortrijk zijn licentie voor komend seizoen in gevaar. Nu is er evenwel een definitieve oplossing. Gisteren zat Belhocine samen met Kris Van Der Haegen van de Pro Licence-cursus. Het ging om een constructief gesprek. Volgende week pas beslist de voetbalbond welke coaches mogen deelnemen aan de opleiding, maar er is geen enkele reden om te denken dat Belhocine niet bij de uitverkorenen zal zijn. Hij bezit namelijk een UEFA A-diploma en is aan de slag bij een eersteklasser. Vanaf 8 maart kan Belhocine dus de lessen volgen om Pro Licence te halen.

Met dank aan staflid

© belga.

Eenmaal de cursus met Belhocine start, mag hij volgens het bondsreglement officieel T1 van KV Kortrijk zijn. De enige voorwaarde is dat er minstens één staflid is die een Pro Licence-diploma bezit. In het Guldensporenstadion is dat geen probleem gezien de aanwezigheid van Bart Van Lancker. Het enige wat KV Kortrijk moet doen, is naar de buitenwereld toe aankondigen dat vanaf 8 maart Belhocine de hoofdcoach is, maar dat is niet meer dan een formaliteit. De kans is groot dat Belhocine tot en met 7 maart niet meer op de bank zal zitten. KV Kortrijk, dat toch niks meer te winnen of te verliezen heeft, vermijdt zo extra boetes of andere sancties.