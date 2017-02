KV Kortrijk stelt Serviërs Stojanovic en Kovacevic voor

Door: redactie

2/02/17

© belga.

KV Kortrijk heeft Jovan Stojanovic en Vladimir Kovacevic voorgesteld, de laatste twee aanwinsten van de transferperiode. Beide Serviërs tekenden voor 4,5 jaar bij de eersteklasseclub en spraken hun ambities uit.

Jovan Stojanovic is geen onbekende in het Belgische voetbal. Als 17-jarige trok hij naar Cercle Brugge maar viel snel geblesseerd uit. Hij werd eventjes uitgeleend aan KSV Roeselare. De lange spits van 1,87 meter scoorde het afgelopen seizoen in Servië, bij zijn vorige club Vozdovac, tien keer in negentien matchen. "Dit is een familieclub en ik ben al goed vertrouwd met het Belgische voetbal", aldus Stojanovic die nog een mondje Nederlands praat. "De competitie groeit en wordt door scouts goed in de gaten gehouden, dus dat is goed voor de toekomst."



Dat zegt ook zijn landgenoot Kovacevic. "We zijn nog altijd vrij jong en kunnen hier zeker opvallen als we hard werken en goed spelen. Ik heb een stevige sprong, een correcte pass en mijn positiespel is ook goed", aldus de verdediger van 1,84 meter.Beide spelers zijn meteen inzetbaar en kunnen dus komend weekend Standard al partij geven. "Maar onze competitie ligt al stil van 14 december, dus we ontbreken nog een beetje ritme", aldus Stojanovic.



"Het zijn goede spelers, met goede statistieken. Ze zullen misschien een paar weken nodig hebben, maar we rekenen op hen", aldus coach Bart Van Lancker.



Stojanovic doet wat denken aan Hans Vanaken, ook al had hij nog nooit van de speler van Club gehoord. Hij krijgt het nummer 20. Kovacevic, die zijn kwaliteiten opsomde, maar ook beklemtoonde dat hij Sergio Ramos niet is, krijgt het nummer 5.