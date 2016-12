Birger Verstraete op weg naar Oostende?

Door: redactie

30/12/16 - 15u04

© photo news.

De kans is reëel dat Birger Verstraete dan toch bij KV Oostende belandt. Net als in eerdere transferperiodes is er contact tussen beide partijen, alleen zou de overgang van het jeugdproduct van KVO zich deze keer wél kunnen voltrekken. Verstraete wil weg in Kortrijk en droomt van een avontuur in de Versluys Arena op enkele tientallen meters van zijn ouderlijke woonst. Nu KVO niet langer op Jali rekent en ook Siani straks naar de Africa Cup vertrekt, kan bijkomende versterking op het middenveld geen kwaad. De 22-jarige Verstraete ligt nog tot 2018 onder contract in Kortrijk.