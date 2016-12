Te weinig Vlamingen in de kern? Kortrijk riskeert er weer drie kwijt te spelen

Eddy Soetaert

23/12/16 - 11u56

Voor deze Birger Verstraete is er interesse van KV Oostende © photo news.

KV Kortrijk wil in de winter dan wel van enkele spelers af, maar niet meteen van Verstraete, De Mets en De Smet. En toch is het precies voor hen dat er uitgesproken interesse bestaat.

KV Kortrijk heeft dit seizoen geen echt doel meer. Het kan play-off 1 vergeten en het ziet er niet naar uit dat het nog in degradatieproblemen komt. Een kern van 25 man hoeft dan ook niet meer.



Daarom wil de club dringend af van enkele buitenlanders die het amper of niet kan gebruiken. Dat geldt onder meer voor Tomislav Barbaric, Fabien Boyer en zelfs Thanasis Papazoglou. Voorlopig is er evenwel alleen maar interesse voor spelers die ze in Kortrijk liever willen houden: Birger Verstraete, Gertjan De Mets en Stijn De Smet. Nog wel drie Vlamingen, uitgerekend op het moment dat er bij de supporters wat beroering bestaat omdat er naar hun gevoel te veel Fransen en te weinig jongens van 'eigen kweek' zijn.



De Mets is straks einde contract en had het huis al in de zomer verlaten indien hij toen niet werd geveld door een ernstige knieblessure. Onder andere KV Mechelen toonde toen interesse. Maar als de club nog iets wil vangen voor de Gentenaar, dan moet het wel nu gebeuren. Komt daarbij dat De Mets, die altijd een vaste waarde was, nog maar zelden aan de aftrap komt.



Naar Stijn De Smet lonken meerdere clubs sinds zij vernamen dat hij naar de A-kern werd verwezen. Vooral de kandidaat-promovendus uit 1B Roeselare wil De Smet er graag bij. Intussen loopt hij sinds deze week weer bij de A-kern, maar het is de vraag wat er gebroken is in de relatie.