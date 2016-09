Elohim Rolland verlengt contract bij KV Kortrijk

Door: redactie

De Franse middenvelder Elohim Rolland heeft zijn contract bij eersteklasser KV Kortrijk tot 2020 verlengd, zo maakte KV Kortrijk vandaag bekend.

De 27-jarige Rolland is aan zijn tweede seizoen in het Guldensporenstadion bezig. De Fransman kwam in de zomer van 2015 over van de Franse derdeklasser Boulogne. Dit seizoen is hij een vaste waarde in de basiself van coach Bart Van Lancker.