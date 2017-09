Terugblik op onverhoopte Europese succescampagne van Zulte Waregem: "Een van de hoogtepunten in mijn carrière"

Mike De Beck & Xander Crokaert

Dezer dagen verdient hij zijn brood in zijn eigen praktijk in revalidatietherapie, maar Tony Sergeant blikt maar al te graag eens terug naar de onverhoopte Europese succescampagne van Zulte Waregem in het seizoen 2006-2007. Essevee schopte het toen verrassend tot de zestiende finales van de UEFA Cup. Tijd voor een terugblik met de nieuwe campagne van Francky Dury en de zijnen in het verschiet.

Stunt in Gent 28 september 2006. Bekerwinnaar Zulte Waregem plaatst zich verrassend voor de groepsfase van de UEFA Cup. In het Gentse Ottenstadion namen de West-Vlamingen met 2-0 de scalp van 'het grote' Lokomotiv Moskou. De verloren 2-1-uitnederlaag werd rechtgezet dankzij treffers van Tim Matthys en Tony Sergeant.



Sergeant: "Het was een van de hoogtepunten in mijn carrière en meteen ook een hoogtepunt van Zulte Waregem zelf. Het was de allereerste wedstrijd ooit van Zulte Waregem. Toen nog niet in het Regenboogstadion, maar wel in Gent. We hadden daar met 2-1 verloren. We hadden nog wel een kans, maar niemand geloofde er nog in. 'Dit maken we nooit meer goed', klonk het toen in de spelersgroep. Tijdens de wedstrijd groeiden onze kansen. We voelden dat we wel iets konden bereiken. We kwamen 1-0 voor via Tim Matthys en ik scoorde de 2-0. Dat was een serieuze ontlading. Ik heb dat doelpunt onlangs nog een keer gezien want mijn kinderen bekijken die beelden nog af en toe."

Hattrick Matthys De veertig gekwalificeerde ploegen werden in acht groepen van vijf onderverdeeld, waarbij elk team tweemaal thuis en uit speelde. De beste drie van elke groep mochten door naar de 1/16e finales. Zulte Waregem kwam terecht in de poule met Ajax, Espanyol, Sparta Praag en Austria Wien. Die laatste club werd in de openingsmatch helemaal weggespeeld door de manschappen van Dury. Het werd 1-4, Tim Matthys was met drie goals de absolute uitblinker.



Sergeant: "Na twee wedstrijden waren we al gekwalificeerd voor de 1/16de finales. Er werd toen nog in een systeem in een poule van vijf gespeeld. Er werden dus vier wedstrijden gespeeld en die twee eerste wedstrijden wonnen we. Dat was heel mooi en heel verrassend."

Magische voetbalavond In de eerste thuiswedstrijd (andermaal in het Ottenstadion) van de poulefase bleef Zulte Waregem Europa verbazen. Essevee won - mede dankzij een uitstekende Geert De Vlieger - overtuigend met 3-1 van het Tsjechische Sparta Praag. Kwalificatie was op dat moment zo goed als binnen.



Sergeant: "Tegen Sparta Praag werd de 3-1 als een doelpunt van mij gezien, maar het was eigenlijk een owngoal. Ik was wel bij dat doelpunt betrokken, maar door één beweging stond de tegenstander op het verkeerde been. Hij raakte de bal die dan ook binnen vloog."

Zware nederlaag In het Olympisch Stadion tegen Espanyol leed Essevee zijn eerste nederlaag in de poulefase: 6-2. De Spanjaarden domineerden en na een halfuur stonden de West-Vlamingen al 4-1 in het krijt. Geen nieuwe stuntzege, maar Zulte Waregem bleef met zes punten bovenaan groep F staan.



Sergeant: "We waren al gekwalificeerd en dat speelde natuurlijk ook wat mee. Daar hebben we echt wel achter de feiten aan gelopen. Met de zware uitslag tot gevolg. Espanyol was een van de betere tegenstanders die we toen troffen."

Ajax maatje te groot Zulte Waregem maakte zich in de laatste groepswedstrijd op voor een galamatch tegen Ajax. Een mooie avond werd het echter niet. De Ajacieden waren namelijk een maatje te groot voor de West-Vlamingen: 0-3. Van de partij vonden we geen beelden terug. Essevee eindigde uiteindelijk knap derde in de poule en stootte zo door naar de zestiende finales. Espanyol werd groepswinnaar, Ajax tweede.



Sergeant: " Daar heb ik zelf niet meegedaan omdat ik toen met een enkelblessure kampte. Die hebben we ook kansloos verloren met 0-3. En dan kwam Newcastle United." © photo news.