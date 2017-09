Dury: "Willen tonen dat we Europa League waard zijn"

Door: Jonas Van de Veire

Zulte Waregem maakt zich op voor de Europa League. Francky Dury en aanvoerder Davy De fauw blikten vanmiddag vooruit op de confrontatie met OGC Nice. "We willen tonen dat we de Europa League waard zijn."

Geen vleugje stress te bekennen in de gezellige perszaal van Essevee. Zeker niet bij Francky Dury. De coach blikte met vertrouwen vooruit op de komst van Nice. "Statistisch zijn ze beter, maar elke match moet gespeeld worden. Zeker voor eigen publiek verwacht ik dat we in staat moeten zijn om iets neer te zetten. We willen tonen dat we de Europa League waard zijn."



Met Nice, dat afgelopen weekend met 4-0 won van Monaco, krijgt het meteen een klepper over de vloer. "Ze eindigden derde in de Ligue 1 - enkel Monaco en PSG waren dus beter. Ze beschikken over een groep met veel talent. En dan spreek ik niet enkel over Mario Balotelli, maar ook over jongens als een Jean Seri. Nice beschikt over een goede balans tussen explosiviteit en techniek."



Al is Essevee zeker niet van plan om zich in te graven. "We willen ons eigen spel spelen", verzekerde Dury. "Je traint elke dag op dat systeem, dus dan moet je proberen om je identiteit ook in Europa te tonen. Hopelijk zijn we daar morgen goed genoeg voor."



Aanvoerder Davy De fauw staat morgenavond voor de vierde keer in de groepsfase van de Europa League. "Of dit de grootste uitdaging wordt? Misschien wel. Voor veel jongens is dit namelijk hun eerste Europese avontuur. We hebben hen wat voorbereid op hoe het zal zijn, want het is toch iets helemaal anders dan een gewone competitiewedstrijd."